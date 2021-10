Zeitreise in Oberglatt – Er brachte alle mit seiner «Zürischnure» zum Lachen Fredy Lienhard war Komiker, Schauspieler und Autor, der nicht nur für sich, sondern auch für andere bekannte Kabarettnummern schrieb. Renato Cecchet

Fredy Lienhard war von seinen Auftritten als Kabarettist auf der Bühne und im Schweizer Fernsehen bekannt, hier 1981. Archivfoto: ETH-Bibliothek Zürich/Rolf Neeser

Ernst Alfred «Fredy» Lienhard wurde am 10. Januar 1927 in Erlenbach geboren und lebte mit seiner Familie in Oberglatt. Er war Primarlehrer und übte seinen angestammten Beruf bis zu seiner Pensionierung 1987 aus, er arbeitete unter anderem als Lehrer in Niederhasli. Bekannt wurde Fredy Lienhard vor allem als Komiker, Schauspieler und Bühnenautor. Er schrieb für das Satiremagazin «Nebelspalter» und stiess als Texter zum Cabaret Rotstift. Mit dem Ensemble stand er zwischen 1960 und 1964 selber auf der Bühne. Daneben schrieb er Texte und Sketches für Kabarettisten- und Theaterkollegen wie Stephanie Glaser, César Keiser, Margrit Rainer, Walter Roderer, Ines Torelli, Ruedi Walter oder den Bauchredner Kliby. Bekannt ist er auch als Liedtexter wie «Ganz de Bappe» für das Trio Eugster sowie von Märchentexten für den Kinderchor Schlieremer Chind.