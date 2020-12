Nachruf auf Alt-Gemeindepräsident Eduard Meier – «Er brachte alles unter einen Hut: Bauernhof, Amt, Familie und Hobby» Gemeinderat während 8 Jahren gefolgt von 16 Jahren Gemeindepräsident: Eduard Meier hat Dänikon massgeblich mitgeprägt, als das 800-Seelen-Dorf im Furttal zu wachsen begann. Anna Bérard

Eduard Meier sang während 50 Jahren beim Jodelklub Altberg im zweiten Bass. Foto: PD

Das kleine Dänikon am Fusse des Alterbergs stark mitgeprägt hat der Alt-Gemeindepräsident und Landwirt Eduard Meier. Edi, wie ihn die Dorfbevölkerung und seine Freunde im ganzen Furttal nannten, wurde 1974 in den Gemeinderat gewählt, bevor er 1982 das Präsidium übernahm und während 16 Jahren mit viel Engagement, Geschick und Herzblut führte. Die langjährige Freude am Amt konnte er seinem Sohn Lars weitergeben, der ebenfalls Landwirt ist und seit 2001 dem Gemeinderat angehört.

Edi Meier führte mit seiner Frau Karen und mithilfe seiner beiden Söhne Lars und Thomas einen Hof mit 13 Milchkühen mitten im Dorf. Es war ein gemischter Betrieb mit Milchwirtschaft, Ackerbau, Waldwirtschaft und zeitweise auch Gemüseanbau. 1993 konnte die Familie mit einem Neubau im Eichenacher ausserhalb des Dorfes den Betrieb modernisieren und den Tierbestand auf 25 Milchkühe erhöhen.