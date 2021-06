Englands EM-Held - Er bringt die Rassisten zum Schweigen

EM 2021: England-Held Sterling – Er bringt die Rassisten zum Schweigen Raheem Sterling lässt die Engländer vom EM-Titel träumen. Dabei wurde er lange angefeindet. Bis er begann, sich aufzulehnen. Dominic Wuillemin

Nach 75 Minuten trifft er: Sterling bringt England 1:0 gegen Deutschland in Führung.

Ausgerechnet Raheem Sterling.

Er, der neben dem Wembley aufwuchs, «zwei Minuten die Strasse runter», wie er kürzlich sagte. Er, der sich am linken Arm ein Tattoo stechen liessen, das einen kleinen Jungen mit einem Ball unter dem Arm zeigt, der ein Trikot mit der Nummer 10 trägt und auf dieses legendäre Stadion schaut. Ausgerechnet er wird in London zum englischen Helden.

Es läuft am Dienstag die 75. Minute im Klassiker gegen Deutschland, Vorfreude und Zuversicht nach einer guten ersten Halbzeit sind bei den rund 40’000 englischen Fans im Wembley längst der Angst gewichen, wieder einmal an einem grossen Turnier eine Enttäuschung zu erleiden, gegen diesen Gegner, mit dem sie vor allem Schlechtes assoziieren. Und dann kommt Sterling, die Nummer 10, erzielt das 1:0 und lässt die Anspannung der puren Ekstase weichen. Es ist das dritte Tor des Offensivspielers von Manchester City an der EM, sein 15. in den letzten 21 Spielen. Er ist die überragende Figur bei den Engländern.