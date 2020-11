Ajoie und das neue Heim Infos einblenden

Auf den letzten Mittwoch war in Pruntrut ein grosses Fest geplant: Der HC Ajoie hätte zum ersten Mal in seiner neuen Halle, die nun Raiffeisen-Arena heisst, zu einem Spiel gebeten. Doch statt der Party gegen Sierre gabs Quarantäne für Ajoie.

Vom 10. bis und mit 19. November hatten Spieler und Staff in Isolation zu sein. Der erste Auftritt in der neuen Halle erfolgte am Freitag (20. November), es war das erste Training nach dem Unterbruch. Und am Samstag kommt der Cupsieger nach Kloten, zum zweiten Mal nach dem Achtelfinalspiel, das die Pruntruter 3:1 gewannen. Ajoie ist nach Verlustpunkten Leader, hat von den ersten sechs Spielen keines verloren, zweimal einen Punkt wegen Verlängerung abgegeben. Acht Verlustpunkte weniger als Kloten weist Ajoie auf.

Kloten kann am Samstag um 19.45 Uhr den Rückstand mit einem Heimsieg verringern, im ersten Spiel seit zwei Wochen und dem 6:4 gegen Sierre. (jch)