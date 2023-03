Fernando Alonsos zweiter Frühling – Er dreckelte und provozierte – und doch lieben sie ihn wie kaum einen anderen Der Spanier geriet mit Teamkollegen, Gegner und Arbeitgeber aneinander, verliess kaum einen Rennstall im Guten. Jetzt mischt er die Formel 1 wieder auf. Mit 41. Zur Freude vieler. René Hauri

Zurück auf dem Podest: Fernando Alonso. Foto: Dan Istitene (Getty Images)

Es gab Zeiten, da hatte Fernando Alonso die Formel 1 satt. Er fluchte, zeterte und flüchtete sich in schwarzen Humor. Einmal setzte er sich in Brasilien nach einem Defekt an seinem McLaren am Streckenrand demonstrativ auf einen Campingstuhl, um den Rest des Qualifyings zu verfolgen – das Bild wurde zum Kult und Meme in den sozialen Medien.