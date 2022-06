Embrach Mustangs erneut spitze Infos einblenden

Die Embrach Mustangs sind auf gutem Weg das von Omar Sandoval formulierte Ziel zu erreichen, sprich den Schweizer Meistertitel in der NLB zu verteidigen. Aktuell liegen die Embracher mit 13 Siegen und nur einer Niederlage an der Spitze der Gruppe 2. Keine der fünf Konkurrenten kommt nur annähernd an diese Quote heran. Zuletzt spielten die Embracher 2014 in der NLA. Die aktuelle Erfolgsserie wirft nun unweigerlich die Frage nach dem Aufstieg in die höchste Liga auf. In der vergangenen Saison haben die Mustangs noch freiwillig darauf verzichtet. «Heuer würden wir uns die Sache bestimmt gut überlegen», sagt Vereinspräsident Markus Kästli. Erst einmal muss die Embracher Equipe aber noch das Playoffs im Herbst gewinnen. (mak)