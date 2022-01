Inflation in der Türkei – «Er gibt uns einen Teelöffel voll und nimmt uns dann einen Esslöffel voll» Die Inflation treibt die Preise, die Wut der Menschen wächst. Präsident Erdogan reagiert mit Wohltaten für seine potenzielle Wählerschaft, doch die Opposition wittert ihre Chance. Tomas Avenarius aus Istanbul

Lebensmittel, Strom, Benzin - alles wird stetig teurer in der Türkei: Verkaufsstand in Istanbul. Foto: Francisco Seco (AP)

Normalerweise erfahren die Menschen aus den Zeitungen, wie die Stimmung im Land ist. In der Türkei mit ihren gleichgeschalteten Medien ist das schon lange nicht mehr so: Regierungskritische Bürger informieren sich über soziale Medien. Auf Youtube etwa laufen Interviews, in denen junge Journalisten oder Aktivisten die Menschen befragen. Die Antworten klingen oft ähnlich: Die Menschen leiden unter fehlenden Jobs und steigenden Preisen. Ein Bauer sagte dem 1-Mann-Youtube-Kanal Ilave-TV aus Antalya: «Für die Produktion von einem Sack Weizen brauche ich Diesel und Düngemittel. Aber die werden immer teurer. Der Nation wird es erst besser gehen, wenn diese Regierung weg ist.»