Kurt Hoss verstorben – Er ging als Swissair-Liquidator in die Geschichte ein Durch den Verkauf des Swissair-Nachlasses wurde das Liquidationsunternehmen Hoss in der ganzen Schweiz bekannt. Nun ist Firmengründer Kurt Hoss verstorben. Alexander Lanner

Im Oktober 2002 sorgte Kurt Hoss dafür, dass mehr als 6 Millionen Swissair-Artikel nach dem Aus der Fluggesellschaft noch verkauft werden konnten. Archivfoto: Tamedia

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass Kurt Hoss im ganzen Land als Swissair-Liquidator bekannt wurde. Denn Ende 2002 war er für die öffentliche Liquidation des Bordmaterials der zusammengebrochenen Fluggesellschaft zuständig. Nun ist der Firmengründer aus Zollikon im Alter von 90 Jahren verstorben. Wie es in der Todesanzeige heisst, entschlief er am 3. März nach längerer Krankheit.