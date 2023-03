Porträt des Plagiatforschers Stefan Weber – Er hat Annalena Baerbock hundert Plagiate nachgewiesen Der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber ist der bekannteste Plagiatsjäger im deutschen Sprachraum. Gerade beschäftigt er sich mit zwei Fällen aus der Schweiz. Einmal wird er während unseres Gesprächs resolut. Sandro Benini aus Salzburg

«Ich kann nicht verstehen, warum jemand so etwas tut»: Stefan Weber. Foto: Joachim Bergauer

«Sie werden enttäuscht sein», sagt Stefan Weber, bevor er die Tür zu seinem Arbeitszimmer öffnet, in einem Bürogebäude mit der Aufschrift «Techno 13». Es steht in einem Gewerbeviertel in Salzburg, ein Güterbahnhof, eine Tankstelle, eine Ausfallstrasse, Grünflächen, eine Bäckerei, andere Geschäftsgebäude mit farbigen oder gläsernen Fassaden. Die meisten Journalisten, sagt Weber, erwarten in seinem Büro stapelweise Manuskripte und Bücher zu sehen, am liebsten mit vielen Ausrufezeichen, Post-its und Eselsohren, für jede Passage, die der Verfasser oder die Verfasserin abgeschrieben hat.