Der Mann hinter dem Burkaverbot – Er hat mehr Volksinitiativen gewonnen als die SP Während die SVP schwächelt, gewinnt ihr Nationalrat Walter Wobmann reihenweise Volksabstimmungen. Warum gelingt das genau ihm? Und was kann seine Partei von ihm lernen? Christoph Lenz , Claudia Blumer

«Man muss es spüren»: Walter Wobmann, Kopf des Egerkinger Komitees, hat am Sonntag seine dritte nationale Volksabstimmung gewonnen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Kleine Äuglein. Belegte Stimme. Abgespannter Körper. Wie ein Boxer in der Ringecke lehnt sich Walter Wobmann an diesem Montagnachmittag in eine Polstergruppe im Bundeshaus. Dankbar um die Stützung. «Jaja», sagt er, «die Nacht war kurz. Ich bin schon sehr müde.»

24 Stunden zuvor war es besiegelt. Walter Wobmann, 63, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Solothurn und Kopf des Egerkinger Komitees, hat mit seiner Volksinitiative für ein Verhüllungsverbot eine Mehrheit der Stimmbevölkerung überzeugt. Es ist der dritte nationale Abstimmungssieg für Wobmann.

Zwei Volksinitiativen und ein Referendum hat er weitgehend im Alleingang durchgebracht. Selbst Volksparteien wie die SP oder die FDP, selbst Verbände und Gewerkschaften mit Hunderttausenden Mitgliedern können das nicht von sich behaupten. Das macht den SVP-Nationalrat zu einer Ausnahmeerscheinung der Schweizer Politik. Wobmann, ein Alchemist der direkten Demokratie.