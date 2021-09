Nino Schurter in Lenzerheide – Er hat seine Zukunft wiederentdeckt Mit seinem neunten WM-Titel zeigte der Bündner, was auch mit 35 noch in ihm steckt. Auf einmal spricht er nicht mehr von Rücktritt – sondern von Paris 2024. David Wiederkehr

Feier mit Töchterchen: Nino Schurter hat der fast sechsjährigen Lisa seine neunte WM-Goldmedaille umgehängt. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der Sturm zog schnell vorüber, viel mehr als ein Stürmchen war er nicht. Sondern vielmehr der Beweis: In der Schweizer Mountainbike-Szene ist nur das Beste gut genug. Heisst: die Goldmedaille.

Nachdem Mathias Flückiger vor einer Woche im Sprint um den WM-Titel den Kürzeren gezogen hatte gegen Nino Schurter, echauffierte er sich auf seinen Social-Media-Kanälen über das taktische Verhalten seines Teamkollegen. Er nannte das Manöver riskant und unfair, mit dem der Bündner am Berner vorbeigezogen war. Weniger als 24 Stunden später krebste Flückiger zurück und liess erahnen: Seine Kritik war vielmehr Ausdruck seines Ärgers über die nächste verpasste Chance. An drei Weltmeisterschaften in Folge war er nun Zweiter geworden, genau wie zuletzt bei den Olympischen Spielen.