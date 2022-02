Kopf hinter Liebscher & Bracht – Er hat seinen Vater zum Youtube-Star gemacht Dank Raoul Bracht kennen Millionen Schmerzgeplagte die Videos von Liebscher & Bracht. Bevor der 32-Jährige die entscheidende Idee hatte, setzte er fragwürdige Methoden ein. Denise Jeitziner

Wohl fast alle im deutschsprachigen Raum, die mit hartnäckigen Nacken- oder Rückenschmerzen kämpfen – und von denen gibt es seit dem pandemiebedingten Homeoffice besonders viele –, sind schon mal auf ein Youtube-Video von Liebscher & Bracht gestossen.

Darin erklärt ein drahtiger Mann in weissem Poloshirt und weisser Hose jeweils geradezu leidenschaftlich, wie man seine Schmerzen loswird. Für jegliche Beschwerden hat der 65-jährige Roland Liebscher-Bracht die passende Übung parat. Der gelernte Maschinenbauingenieur hat sie gemeinsam mit seiner Frau, der Ärztin Petra Bracht, entwickelt.

1,5 Millionen Leute haben den Youtube-Kanal abonniert. Das erste Video, «3 effektive Rückenübungen gegen Schmerzen im unteren Rücken», wurde Ende 2015 hochgeladen und hat heute weit über 4,5 Millionen Klicks. Der bisherige Spitzenreiter – «Diese Schlafposition solltest du unbedingt vermeiden» – wurde über 11 Millionen Mal angeklickt.

Damit ist Liebscher-Bracht ein absoluter Youtube-Hit. Auch dank Corona – vor vier Jahren hatte der Kanal noch zehnmal weniger Abonnentinnen –, aber vor allem wegen Raoul Bracht, des 32-jährigen Sohnes des Ehepaars. «Ohne ihn würdest du Liebscher & Bracht wahrscheinlich gar nicht kennen», heisst es auf der Firmenwebsite.

Zu Beginn lief es «scheisse»

Dabei hatte die Geschichte alles andere als vielversprechend begonnen. Die Schule hatte Raoul Bracht nie gemocht und sein BWL-Studium nach der Einführungsvorlesung beendet.

Vier weitere Anläufe und ein halbes Bankpraktikum später haperte es nicht nur bei ihm. Auch in der Firma seiner Eltern lief es «scheisse», weil sie es einfach nicht schafften, ihre Schmerztherapie unter die Leute zu bringen. Kurzerhand kündigte Raoul Bracht bei der Bank und stieg bei seinen Eltern ein. «Während fast alle meine Freunde in ihren 20ern mit Feiern beschäftigt waren, habe ich daran gearbeitet, aus der Idee meiner Eltern ein Unternehmen aufzubauen», lässt er sich auf der Liebscher & Bracht-Website zitieren.

Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Allerdings nicht ganz ohne fragwürdige Methoden, wie er selber der Onlinemarketing-Plattform OMR erzählte. «Damals war ich so verzweifelt auf der Suche nach Reichweite und Kunden, dass ich sogar in Bulgarien von dubiosen Geschäftsleuten über 100’000 Fax-Adressen gekauft hatte, um das Geschäft am Leben zu halten.» Es habe «eine Flut an Abmahnungen» gegeben. Aber am Ende habe es sich trotzdem gelohnt.

Täglich ein neues Video

Die Wende kam, als Raoul Bracht auf ein Youtube-Video zum Thema «Content Marketing auf Social Media» stiess und später das erste Video seines Vaters bei Facebook teilte. Statt der üblichen 5 Likes waren es plötzlich über 1000. Raoul Bracht realisierte: «Das funktioniert, das ziehen wir jetzt durch.» Ab dann hätten sie zwei Jahre lang jeden Tag ein neues Video auf Youtube veröffentlicht. Die grosse Menge ist das Erfolgsrezept. Wer bei Youtube «Rückenschmerzen» ins Suchfeld eingibt, findet in den ersten zehn Ergebnissen sieben Beiträge von Liebscher & Bracht.

Inzwischen wurden diese insgesamt mehr als 200 Millionen Mal angeschaut. Ausserdem verkauft das Unternehmen im eigenen Onlineshop Bücher, Faszienrollen, Nahrungsergänzungsmittel, Hilfsmittel zum Dehnen und Produkte namens Knieretter. Laut eigenen Angaben verzeichnet der Shop monatlich über 25’000 Bestellungen.

Alles Marketing? Ja und nein. Die Liebscher-Brachts wissen sich ganz eindeutig zu verkaufen. Viele der Übungen sind nicht komplett neu, sondern Abwandlungen von gängigen, und erinnern stark an die Faszientrainings. Aber mit klaren Aussagen à la «Deine Rückenschmerzen lösen sich in Luft auf, wenn du diese Übungen täglich machst» erreichen sie Millionen von Schmerzgeplagten, die dankbar sind für jede Hilfe – je einfacher und schneller, desto besser.

«Alles, was ich will, ist, den Menschen helfen, sich von ihren Schmerzen zu befreien.» Roland Liebscher-Bracht

Das gelingt dem charismatischen Aushängeschild Roland Liebscher-Bracht ausgesprochen gut. Von Fans wird er verehrt, von Kritikern als Guru verschrien – weil er kein Physiotherapeut ist, sondern Maschinenbauingenieur und Kampfsportler. Darauf angesprochen, sagte Liebscher-Bracht im Gespräch mit der «SonntagsZeitung»: «Ich bin kein Guru, ich bin Roland.» Aufgrund seiner Ausbildung und seiner Geschichte habe er einen anderen Blick auf die Mechanik des Körpers. «Alles, was ich will, ist, den Menschen helfen, sich von ihren Schmerzen zu befreien.» Der Ansturm auf den Youtube-Kanal und all die positiven Reaktionen seien der Beweis, «dass unsere Übungen sehr gut funktionieren».

Inzwischen haben sie auch einen Englisch untertitelten Kanal. Über 70’000 Personen haben «Liebscher & Bracht – The Pain Specialists» bereits abonniert. Raoul Bracht ist zufrieden. «Es sieht ganz so aus, als würde sich der Erfolg im deutschsprachigen Raum international eins zu eins wiederholen.»

