75 Jahre Flughafen – Er hat vielen zum ersten Flug verholfen Als Bub hat Markus Wanner die Anfänge des Flughafens miterlebt, später war er dort Kassier. Nebenbei charterte er Swissair-Maschinen liess sie rund ums Matterhorn fliegen. Daniela Schenker

Markus Wanner im Garten seines Zuhauses in Kloten. Jeden Tag geniesst der 82-Jährige dort den Anblick der startenden und landenden Flugzeuge. Foto: Sibylle Meier





Markus Wanner lebt auch heute ganz nah am Flughafen. Er empfängt die Besucherinnen im Garten seines Anwesens in Kloten und sagt gleich, dass er eigentlich auf bessere Windverhältnisse gehofft habe – solche, die möglichst viele Ostanflüge bringen. Dann kann er von hier aus die landenden Maschinen am besten beobachten. «Früher erkannte ich sie am Klang der Motoren, aber seit sie so leise geworden sind, hört man sie ja kaum mehr», sagt er. Und wenn, dann sind die Geräusche – von Fluglärm mag der 82-Jährige angesichts der privilegierten Lage seiner Liegenschaft nicht sprechen – so etwas wie Musik in seinen Ohren. Denn dieser Ton habe nicht nur viel zur wirtschaftlichen Entwicklung der Flughafenaktie, des Kantons Zürich und der Schweiz beigetragen, sagt er: «Der Flughafen füllte und füllt auch die Steuerkasse der Gemeinde.»