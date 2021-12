Éric Zemmour – Frankreichs Trump – Er hetzt, spaltet und redet von Bürgerkrieg Der rechtsradikale Publizist kandidiert für das Präsidentenamt Frankreichs und findet immer mehr Anhänger. Neben ihm wirkt die Populistin Marine Le Pen wie eine brave Bürokratin. Nadia Pantel , Saint-Gilles/Paris

Der Provokateur wird provoziert: Eine Frau zeigt Éric Zemmour den Stinkefinger. Foto: AFP

Spike Groen steht vor seinem Rathaus in der Kälte und raucht. Ein Hahn kräht, von der gegenüberliegenden Strassenseite hört man die Glocken einer Schafherde bimmeln. Hier in der Mitte Frankreichs, im kleinen Dorf Saint-Gilles, sei «die Identität Frankreichs so authentisch erhalten, dass man es kaum glauben kann».

Groen ist 21 Jahre alt, der jüngste Bürgermeister des Départements Indre und modisch eher rückwärtsgewandt. Tweedblazer, dunkelblauer Pullunder, grüne Krawatte, nach oben gezwirbelter Schnurrbart. Groen mag alte Sachen. Wäre die Pandemie nicht gekommen, hätte er gern einen Oldtimer-Verleih für Touristen aufgebaut. Und im Schloss des Dorfes will er die Schmiede wiederbeleben, damit dort Rüstungen für Ritterfestspiele gefertigt werden, «wie früher».