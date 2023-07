Fall von Tierquälerei am Bezirksgericht Pfäffikon – Er hielt 1500 Schweine – ohne Hilfe und Ausbildung Sein Vater kaufte ihm einen Schweinebetrieb – und liess ihn mit der Arbeit allein. Leidtragende waren die Tiere. Rekonstruktion eines gravierenden Falls, der mit einem milden Urteil endete. Thomas Hasler

Drei hätte er ohne Ausbildung halten dürfen, aber er betreute rund 1500 Schweine. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch (Keystone)

Der Kantonspolizist stellt dem beschuldigten Schweinehalter Frage 30: «Noch vor dem Ende der Kontrolle wurden durch den beigezogenen Tierarzt mindestens zwölf Schweine, die sich in desolatem gesundheitlichem Zustand befanden, auf der Stelle euthanasiert. Was sagen Sie dazu?» Der 30-jährige Schweizer antwortet: «Das ist korrekt so», und ergänzt dann: «Ich weiss nicht, was ich dazu sagen sollte.»