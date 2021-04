Nachruf auf Rudolf Kelterborn – Er hielt wenig von Künstlern, die sich nur um ihre Kunst kümmern Der bedeutende Schweizer Komponist Rudolf Kelterborn ist 89-jährig gestorben. Susanne Kübler

Je älter er wurde, desto risikofreudiger wurde seine Musik: Rudolf Kelterborn, 2005. Foto: Bildarchiv Tages-Anzeiger

Wie hört man auf? Diese Frage hat den Basler Komponisten Rudolf Kelterborn immer wieder umgetrieben. Und nicht selten waren die Schlüsse die interessantesten, überraschendsten Passagen seiner Werke.

So freute er sich noch Jahre nach der Uraufführung seines «Namenlos» (1996) diebisch darüber, dass kaum jemand im Publikum den Sänger bemerkt hatte, der mit den Musikern aufs Podium gekommen war – und der dann in den letzten Takten des Orchesterwerks ein Petrarca-Sonett sang. «Vegghio, penso, ardo» lauteten die letzten Worte, «ich wache, denke, glühe» – was man durchaus als Selbstporträt Kelterborns hören kann. Denn seine Musik war geprägt vom Denken und Glühen, von intellektueller und emotionaler Wachheit.