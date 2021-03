Interview mit Börsen-Trader – Das ist das freundliche Gesicht der Wallstreet Peter Tuchman hat an der New Yorker Börse während drei Jahrzehnten viele Hochs und Tiefs erlebt. Was er zu der Corona-Krise sagt – und wie ihn die Krankheit persönlich getroffen hat. Martin Lüscher

Ein Urgestein des New York Stock Exchanges: Peter Tuchman. Foto: Andrew Renneisen (Getty Images)

Peter Tuchman ist das Gesicht der Wallstreet. Oder zumindest der am meisten fotografierte Trader der New York Stock Exchange (NYSE). Seine Grimassen zeigen, wie es um den amerikanischen Aktienmarkt steht. Mit Kursen nahe Rekordhoch hat er derzeit wenig Grund zur Sorge. Von der Panik während des Absturzes an Wallstreet vor einem Jahr ist in seinem Gesicht nicht mehr viel zu sehen. Und doch hat die Pandemie auch bei ihm Spuren hinterlassen.

Herr Tuchman, in Ihren 35 Jahren an Wallstreet haben Sie schon viele Krisen erlebt. Wie beurteilen Sie die von der Pandemie ausgelöste Krise? Sie ist in vielerlei Hinsicht anders. Es ist eine Gesundheitskrise, die auf eine Wirtschaftskrise und die wiederum auf eine Finanzmarktkrise trifft. Zudem ist sie global. Meist sind Krisen geografisch beschränkt. Noch nie zuvor hat eine Krise jeden Menschen auf der Welt, jede Wirtschaft und jeden Finanzmarkt betroffen.