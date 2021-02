Thurgau am Samstag um 19.45 Uhr in Kloten mit den Ausländern 4 und 5 Infos einblenden

Der HC Thurgau steckt mitten im Kampf um einen definitiven Platz im Playoff, also einer Rangierung unter den ersten sechs Teams. Auf Rang 5 liegen die Ostschweizer zwei Punkte vor Olten (6.), fünf vor Visp (7.) und sechs vor La Chaux-de-Fonds (8.). Mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen hat sich das Team merklich verbessert.

Und offenbar endlich das richtige Ausländerduo beisammen. Verteidiger TJ Brennan ist mit 20 Punkten aus 14 Partien bereits Topscorer, der neue Center heisst Jonathan Ang, auch er hat bisher mehr als einen Punkt pro Partie erzielt. Die beiden sind die Ausländer 4 und 5 der Thurgauer in dieser Saison. Derek Hulak, Brandon Hagel und Darcy Murphy hiessen die ersten drei Leute aus Übersee; Hulak gehört noch zum Team.

Kloten siegte gegen Thurgau im Cup (3:1), im ersten Heimspiel allerdings erst in der Verlängerung (4:3) und in Weinfelden 4:1. Am Mittwoch, 3. März, reist Kloten nochmals in die Ostschweiz in die Güttingersreuti. (jch)