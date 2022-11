Wer ist der Bundesratsgatte? – Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schweizer Autoren Lukas Hartmann, der 78-jährige Ehemann der zurücktretenden Bundesrätin Simonetta Sommaruga, ist ein Meister des historischen Romans. Alexander Sury

Ein Blick in die Freiheit: Für den Schriftsteller Lukas Hartmann ist der Aussichtspunkt auf dem Berner Gurten der absolute Traumplatz. Foto: Karl-Heinz Hug



Seit 1996 ist Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit dem Schriftsteller Lukas Hartmann verheiratet. Als sie sich das Ja-Wort gaben, war Sommaruga noch Geschäftsführerin der Stiftung für Konsumentenschutz. Ihre politische Karriere startete sie 1997, als sie in die Exekutive der Gemeinde Köniz gewählt wurde. Gatte Lukas Hartmann beriet sie in den ersten Jahren ihrer politischen Laufbahn auch in Kommunikationsfragen und coachte sie für Medienauftritte.