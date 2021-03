Vladimir Petkovic über Granit Xhaka – «Er ist fast kaputtgemacht worden» In der WM-Qualifikation braucht der Nationaltrainer Teamstützen in Topform. Goalie Yann Sommer etwa oder Xherdan Shaqiri. Vor allem aber seinen Captain. Thomas Schifferle

Unerschütterlich trotz Beleidigungen: Granit Xhaka stellt sich seinen Kritikern entgegen. Foto: Vieira Pool (Getty Images)

2020 war wegen Corona ein Jahr wie kein anderes, 2021 wird wieder ein Jahr sein wie kein anderes. «Ein Hammerjahr», nennt es Vladimir Petkovic. Für die Schweizer Nationalmannschaft und ihren Coach geht es dabei um ganz viel: um die Qualifikation zur WM 2022, die Endrunde der verschobenen EM und auch um seine eigene Zukunft. Nur wenn er die Mannschaft nach Katar bringt, verlängert sich sein Vertrag automatisch bis Ende kommenden Jahres.

Am Montag sieht Petkovic seine Spieler erstmals seit Mitte November wieder, damals noch wegen der Nations League. Am Dienstag fliegt er mit ihnen nach Sofia, wo am Donnerstag dann gegen Bulgarien der Einstieg in die WM-Qualifikation erfolgt, drei Tage später kommt Litauen nach St. Gallen.