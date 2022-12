Umfahrung Eglisau – Er kämpft mit Plakaten und Unterschriften für die Rheinbrücke In Bassersdorf oder Kloten werben Plakate für eine neue Brücke über den Rhein. Der Mann, der sie aufstellen liess, sagt nun, weshalb. Astrit Abazi

Für seine Petition hat Alex Seiler in mehreren Gemeinden Plakate ausgehängt. Foto: Raisa Durandi

Haben auch Sie genug vom Dauer-Stau? Die Frage nach einer Rheinbrücke, als Teil einer Umfahrung von Eglisau, beschäftigt das Rafzerfeld schon lange. Doch jetzt will Alex Seiler den Verantwortlichen mit einer Petition Beine machen. Er verlangt, dass die Brücke so schnell wie möglich realisiert wird. Der Initiant sieht darin nämlich nicht nur ein Problem für Eglisau, sondern den gesamten Bezirk Bülach, und sucht dafür auch Unterstützung in südlicher gelegenen Gemeinden.