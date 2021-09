«Musik-Mann» beruhigte Ex-Präsident – Donald Trump kochte vor Wut – und liess sich mit Katzenmusik besänftigen Der Ex-Präsident soll während seiner Amtszeit laut einem neuen Buch einem «Music Man» vertraut haben. Der spielte oft das gleiche Lied um Trump zu entspannen.

Für cholerische Ausbrüche gefürchtet: Donald Rrump liess sich offenbar gerne von Show-Melodien besänftigen. Foto: Keystone





Es ist ein offenes Geheimnis, dass Donald Trump sich während seiner Amtszeit als Choleriker erwies. Seine ehemalige Pressesprecherin Stephanie Grisham hat in ihrem neuen Buch «I'll Take Your Questions Now» («Sie können mir jetzt Fragen stellen») einige dieser «furchterregenden» Wutausbrüche beschrieben. Demnach soll Trump zum Beispiel mehrmals seinen damaligen Rechtsberater Pat Cipollone angeschrien haben, weil dieser seine Pläne als «unethisch oder illegal» zurückgewiesen habe.



In solchen Situationen habe man dann meist einen Mitarbeiter namens Max Miller (Grishams Ex-Freund) gerufen, der dem Präsidenten bestimmte Songs und Show-Melodien vorspielen sollte, so steht es in einem Bericht der «New York Times» über das Buch. Der «Music Man», wie Kollegen ihn nannten, hatte die Aufgabe, den cholerischen Chef damit zu beruhigen, wenn sich ein Unwetter zusammenbraute. Ein Lied soll Trump der Autorin zufolge als besonders entspannend empfunden haben: «Memory» aus dem Musical «Cats».



Wer auf die Idee kam, ist unklar. Fest steht: Sie war gut. Wer weiss, was der Welt dadurch erspart geblieben ist, weil der «Music Man» für Trump die Katzenmusik erklingen liess, wenn der mal wieder vor einem Ausraster stand. Und wer weiss, wozu der Präsident sich verstiegen hätte, wenn seine Wahlkampfveranstaltungen nicht mit besänftigenden Cats-Song untermalt worden wären – auch wenn Komponist Andrew Lloyd Webber und Sängerin Betty Buckley sich das lieber erspart hätten, wie US-Medien berichten.

sz

Fehler gefunden?Jetzt melden.