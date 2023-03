FCZ-Stürmer Aiyegun Tosin – Er kommt von der Strasse – und das ist seine Stärke Als er mit 18 von seinem Agenten quer durch den europäischen Winter geschleppt wird, will er bloss seine Chance bekommen. Heute erlebt Aiyegun Tosin die beste Phase seiner Karriere. Florian Raz

Hat derzeit viel zu jubeln: Aiyegun Tosin lässt sich vor der Fankurve des FC Zürich feiern. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der Bub ist noch nicht Stürmer von Beruf, da zeigt er schon alle Anlagen. Clever entzieht er sich der Bewachung, sucht den freien Raum und findet ihn. Es sind keine gegnerischen Verteidiger, die der kleine Aiyegun Tosin da ausdribbelt. Es ist die strenge Mutter, die ihn davon abhalten will, ständig einem Ball nachzurennen. «Alles, was ich wollte, war Fussball», sagt der heute 24-Jährige. Also zieht er zu seiner Grossmutter, wo die Regeln nachsichtiger ausgelegt werden.