Kariem Hussein ist zurück – Er konnte nicht einmal mehr joggen – nun schafft er die Olympialimite Der Europameister von 2014 läuft an den Schweizer Meisterschaften die 400 Meter Hürden so schnell wie seit vier Jahren nicht mehr. Der Lohn: das Ticket für Tokio. Marco Oppliger

Seht her, ich bin zurück: Kariem Hussein sprintet in 48,84 Sekunden zum Meistertitel über 400 Meter Hürden. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Sein Name löst noch immer Emotionen aus. Wer an diesem kalten Augustabend 2014 im Letzigrund sass, wird Kariem Husseins Lauf über 400 Meter Hürden zu EM-Gold kaum je vergessen. Es war das Highlight dieser Titelkämpfe – und Hussein noch alles andere als ein ausgereifter Athlet. Schliesslich hatte er, der passionierte Fussballer, mit 20 erst auf die Karte Leichtathletik gesetzt. Zwei Jahre später folgten EM-Bronze in Amsterdam und 2017 die Qualifikation für den WM-Final.

Noch heute profitiert Hussein von diesen Erfolgen. Er ist Influencer und Botschafter für einige Firmen – ein begehrter Mann.