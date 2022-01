Der ausdauerndste Zürcher – Er lief 5000 Kilometer um denselben Block Andrea Marcato schwört auf drei Säulen: Sport, Meditation und Vegetarismus. Seine reduzierte Lebensweise brachte ihm einen grossen Lauferfolg in einem kuriosen Wettkampf. Emil Bischofberger

Gefeierte Schlussrunde: Sieger Andrea Marcato auf der letzten 883-Meter-Runde des 5000-Kilometer-Rennens. Foto: Sri Chinmoy Ultra Racephoto

Wie kann jemand nur 5649-mal rund um einen Block rennen? Um das herauszufinden, treffen wir Andrea Marcato beim Zürcher Stadthaus und laufen mit ihm rund um das Fraumünster, zum Bürkliplatz und der Limmat entlang wieder zurück. Siebenmal – und das ist schon monoton.

Marcato macht das offenbar so wenig aus wie die eisige Kälte an diesem Dezemberabend. Er ist mit kurzen Hosen, T-Shirt und ohne Mütze erschienen. Für das Gespräch setzen wir uns dann aber an die Wärme. Hier erzählt der 39-jährige Italiener vom ungewöhnlichen Wettkampf, den er absolviert hat.