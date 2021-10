Starke WM-Premiere von Henij Mboyo – Er liess nicht locker und wird jetzt belohnt Der historische 12. Rang an den Weltmeisterschaften in der Königsdisziplin Mehrkampf macht den Glattbrugger Henji Mboyo überglücklich. Es war für ihn kein leichter Weg zu diesem Erfolg. Renate Ried

Ein Resultat für die Geschichtsbücher: Henji Mboyo egalisiert in Japan das beste Schweizer Mehrkampf-Ergebnis an einer WM seit 1950. Foto: Keystone

Bereits im Qualifikationswettkampf überzeugte der 22-Jährige Henji Mboyo mit einer konstanten Leistung an allen sechs Geräten. Der Turner des TV Opfikon-Glattbruggs bestritt als einziger Schweizer den Mehrkampf. Im Final der besten 24 Turner der Welt konnte er sich gar um mehr als eineinhalb Punkte steigern. Mit 82,691 Punkten wurde Mboyo am Ende Zwölfter, womit er das beste Schweizer Mehrkampf-Ergebnis an Weltmeisterschaften seit 1950 egalisierte. Pablo Brägger hatte 2017 in Montreal ebenfalls Rang 12 belegt. «Crazy! In den Top 12 der Welt in der Königsdisziplin Mehrkampf zu sein, ist genial», sagte ein überglücklicher Mboyo. Mit diesem Resultat bestätige der 22-Jährige sein grosses Talent, dass er schon in jungen Jahren hatte aufblitzen lassen.