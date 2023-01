Nachruf auf Jeff Beck – Er liess seine linke Hand mit 7 Millionen Pfund versichern Sein Ruhm erreichte nie die Höhe seines technischen Niveaus. Am Dienstag ist der englische Gitarrist mit 78 Jahren an einer Hirnhautentzündung gestorben. Jean-Martin Büttner

1 / 9 «Bei Jeff steckt alles in der Hand», sagte Eric Clapton über seinen Kollegen: Jeff Beck auf der Bühne 1975. Foto: Andrew Putler / Redferns

Keith Richards hatte mehr Erfolg, aber auch mehr rivalisierenden Neid. Weshalb er missgelaunt war, als Jeff Beck seiner Einladung folgte und Ende November 2012 die Bühne betrat, die O2-Halle in London, in der die Rolling Stones ihr 50-Jahr-Bühnenjubiläum feierten. Das Problem lag nicht am Spiel und Auftritt des berühmten Gastgitarristen. Sondern an der Lautstärke. Denn Jeff Beck hatte sein Instrument dermassen laut aufgedreht, dass die Stones hinter ihm zu blossen Begleitern degradiert wurden, einer Schülerband, der keiner mehr zuhörte.