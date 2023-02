Comedian aus Winterthur – Er scherzt über arrogante Zürcher und kritisiert Homophobe auf der Toilette Bis zu 400’000-mal werden Flavio Leus Videos auf Instagram und Tiktok angeschaut. Jetzt tritt er zum ersten Mal live auf. Wer ist der 24-jährige Influencer? Muriel Blum

Flavio Leu macht seit zwei Jahren Comedy im Internet. Dieses Jahr wird er damit zum ersten Mal live auftreten. Foto: Madeleine Schoder

In seinen Videos erzählt Flavio Leu von Partynächten, von seiner Schulzeit und vom Pendeln. Und er beklagt sich über verschiedene Themen: nervige Nachbarn, arrogante Zürcher oder Raucher, die sich ständig selbst belügen, dass sie bald damit aufhören. So auch in seinem ersten Video auf Tiktok: Leu filmt eine im Zürichsee entsorgte Flasche und kommentiert mit angewidertem Gesicht: «Du, Küdde, ich seg dir eis: Rüersch no eimal dini PET-Fläsche is Wasser, denn schöppli dir eini, dass es nur so chesslet.»