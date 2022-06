Auf den Spuren von Bruce Chatwin – Er machte das, was als unsexy galt, durch seine Werke cool Abenteuer, Reisen, die Welt entdecken: Früher wollten in England alle so werden wie Bruce Chatwin. Nun ist eine Kontroverse um den legendären Schriftsteller entstanden. Carl von Siemens (Das Magazin)

Exotische Themen und enzyklopädische Bildung: Bruce Chatwin im Auktionshaus von Sotheby’s. Foto: United Archives/Keystone

Ich erfuhr von dem englischen Schriftsteller Bruce Chatwin zum ersten Mal am Tag nach seinem Tod. Es war einer jener Januartage in Oxford, an dem Nebel über den schneelosen Gärten und historischen Innenhöfen schwebte. Studenten trugen ihre Tabletts in den Speisesaal des Trinity Colleges und nahmen an den blank polierten Refektoriumstischen Platz. Eine halbe Meile von uns entfernt schlummerte die ethnologische Sammlung des Pitt Rivers Museums in ihren Vitrinen vor sich hin, Noahs Arche als Holzspielzeug aus dem Biedermeier, zerschlissene Textilien, Messingteller mit Meerjungfrauen aus Nigeria.