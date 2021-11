Belastete Spitäler – Er musste nach dem Hirnschlag sieben Tage auf die Operation warten Die Ärzte sagten, ohne Eingriff könnte Yves Kupferschmid in wenigen Wochen tot sein. Trotzdem wurde die rettende Operation wiederholt verschoben. Welche Rolle spielte Corona? Jacqueline Büchi Nik Walter

Yves Kupferschmid sagt, der Spitalaufenthalt habe ihn radikalisiert. Foto: zvg

Yves Kupferschmid hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Im April erlitt der 60-Jährige einen ersten Hirnschlag, Ende September entdeckten die Ärzte bei einer Magnetresonanztomografie (MRI) einen zweiten, noch grossflächigeren. Und dies, obwohl der Basler zu dieser Zeit Medikamente einnahm, die genau dies verhindern sollten.

«Man sagte mir, die Situation sei ernst», so Kupferschmid. Ohne operativen Eingriff komme der nächste, potenziell tödliche Hirnschlag bestimmt. Um dies zu verhindern, sollte ihm ein Stent in die Arterie im Hinterkopf eingesetzt werden – also ein Röhrchen, das die Gefässe offen hält. Das war am Donnerstag, 30. September. Die Operation sollte bereits am Folgetag stattfinden.