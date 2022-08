Bula im Goms – Er nimmt vier Wochen Ferien, um sich um den Abfall zu kümmern Ein Pfadi mit Wurzeln in Wallisellen ist im grössten Schweizer Pfadilager für die Entsorgung von Abfällen zuständig. Diese Aufgabe hat es in sich. Thomas Mathis

Simon Guntli, in Wallisellen aufgewachsen, koordiniert im Bula das Abfallwesen. Foto: PD

Es ist das grosse Lager in der Schweiz, das weniger als alle zehn Jahre stattfindet. Dieses Jahr ist es wieder so weit. Insgesamt 30’000 Pfadis treffen sich im Goms im Wallis zum Bula. Damit das möglich ist, braucht es die Hilfe von vielen Freiwilligen – so auch von Simon Guntli. Er hat bei der Pfadi Winkelried aus Wallisellen sein Pfadiversprechen abgelegt, seither kennt man ihn unter dem Namen Lux. Er war ein begeisterter Pfadi – und ist es geblieben. Über dreissig Jahre später ist er es, der zusammen mit anderen dem Nachwuchs ein besonderes Erlebnis im Wallis ermöglicht.