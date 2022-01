Debatte um Joe Rogan und Spotify - Er polarisiert – und macht den erfolgreichsten Podcast der Welt

Debatte um Joe Rogan und Spotify – Er polarisiert – und macht den erfolgreichsten Podcasts der Welt Wegen ihm verlassen Musiker wie Neil Young und Joni Mitchell Spotify. Wer ist der Mann, der für die Streaming-Plattform zum Problem werden könnte? Jakob Biazza , Aurelie von Blazekovic

Er erreicht Millionen und behält trotzdem das Image des alternativen Medienstars: Entertainer Joe Rogan, hier auf der Bühne in Las Vegas. Foto: Stacy Revere (AFP, Getty Images)

Joe Rogan ist der Typ Interviewer, der Elon Musk als Erstes auf seinen Flammenwerfer anspricht. Nicht auf Tesla, nicht auf Weltraum-Projekte, sondern auf den Flammenwerfer, den Elon Musks Firma «The Boring Company» 2018 verkaufte. Eine reine Spassidee, erklärt der Milliardär in Joe Rogans Podcast dann, der Flammenwerfer sei eigentlich nur ein Dachbrenner in der Hülle eines Luftgewehrs. So der Anfang eines zweieinhalb Stunden langen Gesprächs, der meistgehörten Folge des Podcasts «The Joe Rogan Experience», die allein auf Youtube mehr als 50 Millionen Mal aufgerufen wurde.