Surfchampion aus Freienstein – Er reitet Wellen und rettet Leben Der neue Schweizer Meister im Surfen wohnt an einem Ort, wo von Wellen und Meer weit und breit keine Spur ist: Rugby Colmenares lebt in der Gemeinde Freienstein-Teufen. Peter Weiss

Der stolze Sieger: Rugby Colmenares präsentiert in seinem neuen Zuhause in Freienstein das Surfbrett, auf dem er seinen ersten Schweizer-Meister-Titel einfuhr. Foto: Balz Murer

Auf der Website seines neuen Verbands Swiss Surfing wird er als die grosse Überraschung der Landesmeisterschaften bezeichnet: Rugby Colmenares. Der Wahl-Freiensteiner setzte sich im spanischen Somo nicht nur in seiner Altersklasse, den Masters, durch, sondern auch gegen seine 29 Konkurrenten in der Elite-Kategorie. «Sie waren zum Teil über 20 Jahre jünger, und sie sind sehr talentiert», sagt der 42-Jährige voller Respekt zu Beginn des Gesprächs in der Wohnung im dritten Stock des grossen Riegelhauses, wo er mit seiner Ehefrau wohnt. An der grossen Wand der heimeligen Stube mit der Holzdecke hängen vier Surfbretter – eines davon ist jenes, das ihn auf den tosenden Wellen vor der baskischen Küste zu seinem jüngsten Triumph trug.