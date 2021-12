Bäcker aus dem Kanton Zürich – Er schaffte es in Kabul auf eines der letzten Flugzeuge

Bäcker aus Wiesendangen – Er schaffte es in Kabul auf eines der letzten Flugzeuge Rahmatollah Alizadeh aus Wiesendangen flog im August für seine Hochzeit nach Kabul. Nur ganz knapp konnte er dann den Taliban entkommen. Jonas Gabrieli

Der Wiesendanger Rahmatollah Alizadeh erlebte die Übernahme der Taliban in Kabul hautnah. Foto: Marc Dahinden

«Sehr schwierig.» Diese beiden Worte sagt der Afghane Rahmatollah Alizadeh während des Gesprächs in Wiesendangen immer wieder. Der bald 25-Jährige spricht leise und zurückhaltend, die Arme vor der Brust verschränkt.

Die Ruhe, die er ausstrahlt, ist ein krasser Kontrast zu den Bildern am Flughafen Kabul vom letzten August, die um die Welt gingen. Aufnahmen von Menschen, die sich verzweifelt an abhebende Flugzeuge klammerten, um so dem Taliban-Staat zu entkommen.

Nach der Übernahme der Taliban von Mitte August bricht am Flughafen Kabul Chaos aus. Foto: Wakil Kohsar/AFP

Mittendrin war Alizadeh, der bei der Bäckerei Meier in Wiesendangen die letzten zwei Jahre das Handwerk lernte. Wenige Tage vor der Übernahme der Taliban, am 1. August, war er nach Kabul geflogen. Aus Liebe, um dort seine Freundin zu heiraten. «Seit meiner Flucht vor sechs Jahren in die Schweiz hatte ich sie nicht mehr gesehen», sagt Alizadeh. Er sitzt an einem Holztisch im Haus Steinegg, in dem mehrere Leute zur Miete wohnen.