Aussergewöhnlicher Skifahrer – Er schrieb Bettelbriefe – jetzt ist er Millionär Steven Nyman ist Mormone, half beim Bau eines Waisenhauses in Haiti, stritt sich mit Bode Miller und wird bald 40 – der US-Abfahrer hat ein bewegtes Leben. Philipp Rindlisbacher

Querkopf: So schnell Steven Nyman die Abfahrtspisten runtersaust, so vielseitig interessiert ist er neben der Strecke. Foto: Keystone

Steven Nyman sagt, er habe als Kind mehr Briefe fürs Skifahren geschrieben als für die Schule. Bettelbriefe seien es gewesen, erzählt der Amerikaner. «Hätte ich kein Geld bekommen, wäre meine Karriere früh zu Ende gegangen.» Oft fuhr er mit alten Ski, an einer Junioren-WM in Italien lieh er sich lange Unterhosen und Beinschoner für ein paar wenige Euro in einem Sportgeschäft aus. «Ich habe Dreck gefressen», sagt Nyman. Dadurch habe er gelernt, im Leben aus wenig viel zu machen.

Nyman hat es geschafft. Er besitzt zwei Häuser, ist Millionär geworden. Er sei immer sein eigener Agent gewesen, habe clever verhandelt. Jetzt, mit bald 40, sind die Verträge stark leistungsbezogen. Aber beklagen mag er sich nicht. «Es gibt viele Fahrer, die Zweitjobs annehmen oder wegen Geldsorgen aufhören müssen.»