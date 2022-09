7-jähriger Social-Media-Star – Er schwärmt von Mais – und wird über Nacht weltberühmt «Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen», sagt Tariq alias «Corn Kid» in einem Video. Mit seiner bezaubernden Liebeserklärung an den Mais hat er Millionen von Herzen erobert. Lisa Füllemann

Wurde über Nacht zum Internet-Phänomen: Der 7-jährige Tariq aus New York. Bild: Screenshot Youtube

Seit Tagen scheinen auf der Social-Media-Plattform Tiktok alle von Mais besessen zu sein. «It’s cooorn!», schreien Nutzer leidenschaftlich in die Kamera. «Ich kann die ganze Zeit nur noch an Mais denken», kommentieren andere. Der Hashtag «It’s Corn» hat zurzeit über eine Milliarde Aufrufe.

Wie es ausgerechnet ein gewöhnliches Getreide zum Tiktok-Trend gebracht hat? Das ist dem 7-jährigen Tariq alias «Corn Kid» zu verdanken, der dank seiner herzigen Liebeserklärung zum Mais gerade viel Freude auf Social Media verbreitet.

Der Hype um Tariq begann, als er in der beliebten Webserie «Recess Therapy» zu sehen war. Das Konzept des Formats: Moderator Julian Shapiro-Barnum stellt Kindern, die er in New York auf der Strasse oder im Park antrifft, einfache Fragen – zum Beispiel, was sie von Fluchwörtern halten oder was ihr Lieblingstier ist. Die Clips mit den lustigen und zugleich herzerwärmenden Antworten der Kinder gehen regelmässig viral – so auch die Begegnung mit Tariq im August, als dieser Shapiro-Barnums Frage nach seinem Lieblingsgericht beantwortete.

«Also ich, ich liebe Mais sehr», antwortet der 7-Jährige zuerst mit ernsthafter Miene, während er einen angeknabberten grillierten Maiskolben in der Hand hält. «Seit ich erfahren habe, dass Mais real ist, schmeckt es mir echt gut. Aber als ich es mit Butter probiert habe, hat sich alles geändert. Ich liebe Mais!», ruft Tariq begeistert und beisst herzhaft in seinen Maiskolben.

Ein Ohrwurm befeuert den Hype

Als Shapiro-Barnum ihn bittet, Mais zu beschreiben, antwortet Tariq mit «ein grosser Klumpen mit Noppen». Der Maiskolben sei saftig, das möge er an ihm am meisten. «Ich meine, schaut ihn euch an – ich kann mir keine schönere Sache vorstellen! Es ist Mais!», sagt Tariq voller Enthusiasmus. Dann wünscht er den Zuschauern der Webserie einen «corntastic day», also einen «Mais-tastischen Tag».

Dank seiner gefühlvollen und herzigen Rede über ein so gewöhnliches Nahrungsmittel wird Tariq über Nacht zum Internet-Phänomen – auf Youtube wurde das Original-Video rund drei Millionen Mal angeklickt. Den Hype um Tariq richtig befeuert hat jedoch die Band The Gregory Brothers, welche die Interviewschnipsel in einen Song verpackte und in einen absoluten Ohrwurm verwandelte.

Bis dato wurde das Tiktok-Video mit der eingängigen Melodie rund 69 Millionen Mal angeschaut. «Das Lied macht mich einfach glücklich», kommentiert ein Nutzer begeistert. «Ich kann gar nicht aufhören, mir das anzuhören», schreibt ein anderer.

Und immer noch tanzen und singen Hunderttausende Fans online zum Corn-Kid-Song, um dem «CEO des Maiskolbens», wie er oft genannt wird, Tribut zu zollen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Mittlerweile gibt es Punk- und Emo-Versionen oder gar eine Musical-Version des Remixes. Auch Schauspielerin und Musiker Kevin Bacon postete auf Instagram seine eigene akustische Version des Corn-Kid-Songs – ein besonders witziges Detail: im Video benutzt Bacon anstatt seiner Finger oder einem Plektrum einen Maiskolben, um die Saiten zu zupfen.

Doch was macht Tariq inmitten des ganzen Rummels um seine Person? Wie ein neues Video mit Shapiro-Barnum zeigt, ist es der 7-Jährige noch lange nicht Leid, über Mais zu sprechen. Beim gemeinsamen Mais-Mampfen verriet er nicht nur seine liebsten Mais-Rezepte, sondern brachte dem Moderator auch noch einen «Mais-Tanz» bei, den er selbst kreiert hat.

Tariq wird zum «Mais-Botschafter» ernannt

Auch finanziell dürften Tariq und seine Familie von seinem kometenhaften Aufstieg zum Internet-Ruhm profitieren. So kann man nun auf der Plattform Cameo ab 220 Dollar eine personalisierte Videobotschaft des 7-Jährigen kaufen. Die Fast-Food-Kette Chipotle drehte mit Tariq zudem ein Werbevideo für Social Media, welches ebenfalls im Nu viral ging.

Zuletzt wurde Tariq eine besonders grosse Ehre zuteil – am Samstag hat die Gouverneurin des US-Bundesstaats South Dakota Tariq zu ihrem offiziellen «Mais-Botschafter» ernannt. Zudem wurde der 3. September zum «offiziellen Mais-Botschafter-Tariq-Tag» erklärt. Zur Feier des Tages besuchte der 7-Jährige den sogenannten «Corn Palace» im Bundesstaat, eine Touristenattraktion, in der sich alles um Mais dreht. Dort liess sich Tariq nicht nur mit Wandmalereien aus Mais, sondern auch mit einem Maismaskottchen und seinen Fans ablichten.

Seine neue Aufgabe als Mais-Botschafter scheint Tariq überaus ernst zu nehmen. Auf seinem eigenen Tiktok-Account teilt Tariq nun regelmässig Videos über sein Lieblingsgericht. Das neuste Video zeigt Tariq, wie er im Auto sitzt und an einem Maisfeld vorbeifährt. «Meine Babies!», ruft Tariq begeistert – und bringt damit mit Sicherheit wieder Tausende Herzen zum schmelzen.

Lisa Füllemann ist Redaktorin im Ressort Leben. Sie hat an der Universität Zürich Geschichte und Deutsche Literaturwissenschaft studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.