Extremsportler Joseph Hess – Er schwimmt den kompletten Rhein hinunter – und machte Halt in Eglisau In 24 Tagen will Joseph Hess von der Quelle des Rheins am Tomasee bis zur Mündung bei Rotterdam schwimmen. Am Freitag erreichte er am siebten Tag Eglisau. Manuel Navarro

Extremschwimmer Joseph Hess erreichte am Freitag nach sechseinhalb Tagen Schwimmen die Vivi Kola Bar in Eglisau. Foto: pd

Was der Deutsche Joseph Hess derzeit versucht, ist nichts Geringeres als ein neuer Rekord im Extremschwimmen. Am 11. Juni ist er am Tomasee in Graubünden gestartet. Sein Ziel: die Mündung des Rheins in Rotterdam. Geht alles nach Plan, kommt er dort am 4. Juli an. Und hätte damit den 1232 Kilometer langen Fluss in so kurzer Zeit durchschwommen, wie noch nie jemand vor ihm.