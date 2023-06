Hoffnung an der Tour de Suisse – Er siegt, dann strauchelt er – Gino Mäder ist sich selbst ein Rätsel Der 26-Jährige bringt alles mit, um ein hervorragender Rundfahrer zu sein. Doch immer wieder steht er sich selber im Weg. Eine Spurensuche im Kopf. Emil Bischofberger

Er weiss nicht, was er von sich erwarten kann: Gino Mäder an der Tour de Suisse. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Er ist der einzige Fahrer weit und breit, der am Sonntagnachmittag nach dem Auftaktzeitfahren in Einsiedeln Maske trägt, als er sich noch ein paar Minuten mit Bekannten austauscht. Gino Mäder ist ein gebranntes Kind. Zuletzt verpasste er zwei grosse Rendez-vous in letzter Minute – wegen positiver Corona-Tests. Vergangenen Sommer die Tour de France, Anfang Mai den Giro d’Italia. Das soll ihm nicht noch einmal passieren. Zumal nach dieser Woche durch die Schweiz erneut das Tour-de-France-Debüt lockt, Mäders Karten für ein Aufgebot stehen sehr gut.