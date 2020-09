Auftritt in TV-Show – Er sucht Investoren für sein Salz- Getränk Der Oberengstringer Óscar Gigirey wagt sich in «Die Höhle der Löwen». Sibylle Egloff

Óscar Gigirey will das Lifestyle-Getränk Refix in der Schweiz bekannter machen. Foto: Roland Schmid

Ein Getränk aus Meerwasser. Die Idee klingt abwegig. Nicht so für den Oberengstringer Óscar Gigirey. Der 38-Jährige wirbt am Dienstagabend auf TV24 in der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» für das Produkt Refix.