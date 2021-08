Holocaust-Gedenkmuseum in Jerusalem – Er tritt in grosse Fussstapfen Dani Dayan, der neue Chef der Gedenkstätte Yad Vashem, kommt aus der Siedlerbewegung. Alexandra Föderl-Schmid

Er beschreibt sich selbst als «jüdisch zionistisch, national und liberal»: Dani Dayan, der neue Chef von Yad Vashem. Foto: Michael loccisano (Getty Images)

Es hätte noch schlimmer kommen können – sagen diejenigen, die sich Sorgen um Yad Vashem machen. Denn mit Effi Eitam sollte ein ultrarechter General und Ex-Minister zum neuen Vorsitzenden der weltweit wichtigsten Holocaust-Gedenkstätte bestellt werden. 800 Wissenschaftler sowie Mitarbeiterinnen von jüdischen Gedenkstätten und Museen hatten gegen Eitams Berufung protestiert.

Der General mit der Augenklappe

Nun wird es nach Zustimmung der israelischen Regierung Dani Dayan, der frühere Sprecher der Dachorganisation der jüdischen Siedler, des Jescha-Rats. Er trägt einen grossen Namen: Väterlicherseits ist er mit Mosche Dayan verwandt, dem durch seine Augenklappe bekannten General aus der Zeit des Sechstagekriegs 1967.

Die Zustimmung der von Naftali Bennett geführten Regierung galt als sicher. Denn auf der Liste von Bennetts Partei Jüdisches Heim, die den Siedlern nahesteht, hatte Dayan 2015 versucht, einen Sitz im Parlament zu erringen – vergeblich. Zuvor war Dayan bei der ultranationalistischen Tehiya-Partei als Generalsekretär tätig und war zweimal an der Hürde für den Einzug in die Knesset gescheitert.

Als Vertreter der rund 300’000 Siedler, die er zwischen 2007 und 2013 anführte, trat Dayan gegenüber Politikern als Hardliner und Gegner einer Zweistaatenlösung auf. Er selbst lebt in einer Siedlung, in Maale Schomron, und das seit 35 Jahren. Seine Frau Einat arbeitet in der Verwaltung der Universität von Ariel, der grössten Siedlung im Westjordanland.

Als 15-Jähriger war er aus Argentinien kommend nach Israel ausgewandert. Nach dem Studium der Informatik und Wirtschaftswissenschaften baute Dayan das Softwareunternehmen Elad auf, ehe er wie sein Vater in die Diplomatie einstieg.

«Mann mit Horizont»

Die von Benjamin Netanyahu geführte Regierung wollte ihn 2015 als Botschafter nach Brasilien schicken, aber dessen damals linke Regierung zögerte die Akkreditierung so lange hinaus, bis Israel jemand anderen bestellte.

Dayan bekam stattdessen den prestigeträchtigen Posten des Generalkonsuls in New York. Der säkulare Jude, der sich selbst als «jüdisch zionistisch, national und liberal» beschreibt, profilierte sich als Brückenbauer zwischen progressiven und konservativen Juden. Colette Avital, die frühere Knesset-Abgeordnete und Vorsitzende der Zentralorganisation der Holocaust-Überlebenden, lobt ihn als «Mann mit weitem Horizont».

Viele der rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Yad Vashem stehen ihm skeptischer gegenüber. Sie verweisen darauf, dass er keine Erfahrungen in der Holocaust-Forschung oder in der Vermittlung von Themen hat, für die Yad Vashem steht.

Dayan tritt in grosse Fussstapfen: Sein Vorgänger Avner Shalev trat mit 82 Jahren nach mehr als einem Vierteljahrhundert an der Spitze der Institution in den Ruhestand. Shalev scheute nicht vor Kontroversen mit der Regierung von Langzeit-Premierminister Benjamin Netanyahu zurück.

Hetzer in Yad Vashem

In den vergangenen Jahren wurde intern immer häufiger darüber diskutiert, ob nicht die Gedenkstätte für politische Zwecke missbraucht werde. Denn Netanyahu lud Politiker ein, die offen Hitler und Militärdiktaturen bewundern, gegen Minderheiten hetzen und antisemitische Kampagnen propagieren – und die mussten dann durch Yad Vashem geführt werden.

Shalev galt als Garant für die Unabhängigkeit von Yad Vashem, Dayan muss angesichts seiner Biografie Skeptiker erst überzeugen.

