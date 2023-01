Alexei Nawalny – Er verbrachte die Silvesternacht mit einem «traurigen Penner» und einem «heulenden Psycho» Seit seiner Verlegung in ein russisches Straflager wurde der Kremlkritiker bereits zum zehnten Mal in Einzelhaft gesteckt. Auch Silvester habe er in einer Strafzelle verbracht.

Nach fast zwei Jahren in Haft klagt Alexei Nawalny unter erschwerten Bedingungen über körperliche Schmerzen. Foto: AP, DPA

Wegen angeblichen Betrugs sitzt Alexei Nawalny in der Strafkolonie 6 in Melechowo etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau - unter besonders harten Haftbedingungen. Derzeit sitzt er erneut in einer Einzelzelle.

Die Gefängnisleitung habe bereits am 31. Dezember für insgesamt 15 Tage Isolationshaft angeordnet – als Strafe dafür, dass er sich morgens einige Minuten zu früh sein Gesicht gewaschen habe, liess Nawalny am Montag über sein Team auf Instagram mitteilen.

Den Angaben zufolge handelt es sich bereits um die zehnte mehrtägige Einzelhaft, seit er im vergangenen Sommer in die Strafkolonie 6 in Melechowo etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau verlegt wurde.

Nawalny klagt über Krankheit

Nawalnys Anwalt Wadim Kobsew twitterte, sein Mandant sei erkrankt und leide unter Fieber, Schüttelfrost und Husten. Bislang sei es noch nicht gelungen, ihn mit Medikamenten zu versorgen.

Seine Tochter zeigt sich besorgt über den Zustand ihres Vaters. Für jemanden mit seiner Grösse sei die Gefängniszelle ein Käfig, sagte Dascha Nawalnaja am Sonntag dem US-Sender CNN. Ein Arzt habe ihn einmal besucht und ihm Spritzen verschrieben, was aber nicht geholfen habe. In der Zelle dürfe er an persönlichen Gegenständen lediglich ein Buch, eine Zahnbürste und eine Tasse haben. Seit Monaten sitze ihr Vater praktisch ständig in Einzelhaft.

Gefängnis mit strengen Sicherheitsvorkehrungen: Die berüchtigte Strafkolonie 6 in Melechowo. Foto: Natalia Kolesnikowa (AFP)

Nawalnys Unterstützer sind überzeugt, dass die Gründe, mit denen der 46-Jährige immer wieder in Einzelhaft verlegt wird, nur vorgeschoben sind, um seinen Willen zu brechen.

Nawalny versucht, Humor zu bewahren

Der Oppositionspolitiker selbst, der für seinen Humor bekannt ist, erklärte, erstmals seit seiner Kindheit habe er Neujahr verschlafen – weil die Bestimmungen in der Isolationszelle Bettruhe ab 21.00 Uhr vorsehen. «Insgesamt bin ich zufrieden», fügte er hinzu. «Andere Menschen zahlen Geld dafür, um irgendwie auf ungewöhnliche Weise Silvester zu feiern – und ich habe das kostenlos bekommen.»

Nawalny sitzt wegen angeblichen Betrugs unter besonders harten Haftbedingungen im Straflager. Im vergangenen Mai bestätigte ein Gericht die neunjährige Haftstrafe. International gilt er als politischer Gefangener und schärfster Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin.

