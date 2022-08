Fifa-Coach aus Rorbas – Er verdient Geld, indem er Gamern sagt, was sie falsch machen Rico Hölzel ist ein Trainer der besonderen Sorte. Er coacht Athletinnen und Athleten im Fussballgame «Fifa». Inzwischen hat er sich damit selbstständig gemacht. Manuel Navarro

Für seine Arbeit hat sich Rico Hölzel in Rorbas einen separaten Raum eingerichtet. Foto: Sibylle Meier

Rico Hölzel schaut genau hin. Auf dem grossen Monitor in seinem Büro in Rorbas läuft ein Fussballspiel. Gespielt wird die achte Minute, bereits steht es 1:0, gerade lanciert die hinten liegende Mannschaft einen Angriff, steht bereits vor dem gegnerischen Strafraum. Hölzel pausiert die Partie. Er zeichnet die Raumdeckung ein, dazu mögliche Passrouten, die zum Tor führen können, notiert sich, wo sich Löcher in der Abwehr auftun.