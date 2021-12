Nachruf auf Klaus Wagenbach – Er verlegte die Programmschrift der RAF Für Helmut Schmidt schrieb er Reden, Ulrike Meinhof und Rudi Dutschke waren seine Autoren. Jetzt ist der vorbestrafte und legendäre Verleger Klaus Wagenbach mit 91 Jahren gestorben. Willi Winkler

Klaus Wagenbach war der deutsche Kult-Verleger schlechthin und ein Unterstützer der RAF. Foto: imago images/Eventpress

Vermutlich wäre der eine oder andere Nachwuchsgermanist mit der Schlagzeile «Kafkas Witwe gestorben» zu erschrecken. Denn dann müsste er sich doch vorwerfen lassen, dass er es versäumt hat, aus der guten Frau noch zu ihren Lebzeiten die letzten Geheimnisse herauszufragen. Aber die «dienstälteste lebende Kafka-Witwe», wie er sich nannte, war ein Mann, der jetzt im gesegneten Alter von 91 Jahren gestorben ist. Klaus Wagenbach hat Franz Kafka in den Fünfzigerjahren in die Gegenwart geholt.

Noch während des Studiums reiste Wagenbach nach Israel und in die Tschechoslowakei, um Zeitzeugen und Manuskripte nach diesem Propheten zu befragen. Als «Friedensfreund» aus dem Westen arbeitete er sich Jahre vor der legendären Kafka-Konferenz in Liblice durch Prag und Böhmen, bis er im Archiv der Gewerkschaft die Personalakte des berühmtesten, aber dort völlig vergessenen Angestellten der Arbeiter-Unfallversicherungs-Anstalt fand. Daraus ist neben der Doktorarbeit und mehreren Büchern mit Materialien vor allem die Rowohlt-Monografie entstanden, von der sich in Hunderttausenderauflage mehrere Studentengenerationen nähren konnten.