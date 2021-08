Hard Seltzer – Er vermählt in Bülach Alkohol und Blöterliwasser zum Trendgetränk In den USA ist das alkoholische, kalorienarme Hard Seltzer längst ein Verkaufsschlager. Mit seinem Züri Seltzer will der Bülacher Hans Erismann den Trend in die Region holen. Daniela Schenker

Hans Erismann produziert im kleinen Weiler Eschenmosen das Trendgetränk Hard Seltzer. Foto: Raisa Durandi

«Wie bitte? Hard was? Noch nie gehört»: So oder ähnlich reagieren die meisten Menschen, wenn man sie fragt, ob sie das Getränk Hard Seltzer kennen. Ganz anders in den USA. Dort ist das Getränk buchstäblich in fast allen Kehlen. Der bekannteste Produzent White Claw erzielt dank dem mit Alkohol, Aromen und Kohlensäure angereicherten Wasser Milliardenumsätze.

Es war eine Frage der Zeit, bis der Trend in die Schweiz überschwappt. Aber dass mit Hans Erismann ausgerechnet ein Mann aus dem Bülacher 96-Seelen-Weiler Eschenmosen zu einem der ersten Schweizer Hard-Seltzer-Produzenten wurde, mag doch erstaunen.