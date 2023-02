Hannes W. Keller: 1939 bis 2023. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Das erste lange Gespräch mit Hannes W. Keller fand im April 2001 statt. Nur einmal zögerte er. Es war ein Hin und Her, «lieber nicht», sagte er zuerst, dann willigte er ein, um gleich wieder abzulehnen und lachend zu erklären, er habe «einen unmöglichen Grind». Schliesslich gab er das Foto von sich doch frei.

Zu dem Zeitpunkt war er erst der Hauptsponsor des FC Winterthur, der Druck auf eine schwer zerstrittene Vereinsführung machte. Am 11. September 2001 übernahm er das Präsidium eines Vereins, der kurz vor dem Bankrott stand. An jenem Tag, an dem New York von Terroristen angegriffen wurde, begann beim FCW eine neue Zeitrechnung. Dass der FCW heute ein Vorzeigeclub ist, hat viel mit Kellers Stil und Geld zu tun.

Keller war kein Präsident wie ein anderer, er war auch kein Unternehmer wie ein anderer. Er war HWK, ein Mann, der anders dachte und führte. Das machte ihn aus, das machte ihn stark und manchmal zur Herausforderung für sein Umfeld. Wenn er als Querdenker bezeichnet wurde, hatte er eine diebische Freude. Sein Lebensmotto ging so: «Sohn, frei bist du, wenn du nicht in Ärsche kriechen musst; reich bist du, wenn du es ihnen sagen darfst; weise, wenn du es ihnen nicht mehr sagen musst.»

Bei Rot über die Kreuzung

In den 1960er-Jahren hatte der studierte ETH-Physiker die Druckmesstechnik aus den USA nach Winterthur gebracht. Danach baute er einen Betrieb auf, der weltweit und höchst erfolgreich tätig ist. Irgendwann lief sein Geschäft, ohne dass er immer da sein musste. «Wofür braucht es mich?», fragte er zurück und konterte: «Wofür braucht es den Herrgott im Himmel?»

Einmal fuhr er mit seinem Auto vom Betrieb in der Grüze zum Essen in die Innenstadt. Er schaffte den Weg ohne Regelverstoss. Danach sagte er: «Ich muss sonst zweimal über ein Rotlicht fahren, um gesund zu bleiben.» Sein Auto war ein Smart. Sein Platz in der Schützenwiese ein Stehplatz auf der Haupttribüne. Er brauchte keine Loge, weil er sein Denken immer als zutiefst sozial verstand.

Keller hatte nie den Ehrgeiz, mit dem FCW unbedingt in die Super League aufzusteigen. Es genügte ihm, wenn der Club gesund war. Und dass der gesund blieb, dafür sorgte er. Als er sich im Sommer 2015 als Präsident zurückzog, hatte er 15 Millionen Franken investiert. Seine Söhne Mike und Tobias schauen seither dazu, dass es dem Betrieb und dem FCW weiterhin gut geht. Das ist das Erbe von HWK.

Hannes W. Keller zog sich auf sein wunderbares Gestüt im süddeutschen Gailingen zurück. Mit der Zeit verlor er das, was ihn ausgemacht hatte: sein Gedächtnis. Am Mittwoch ist er 84-jährig gestorben.



