Der erfolgreichste Europäer auf Tiktok – Er war arbeitslos – jetzt hat er 100 Millionen Follower Der Italiener Khaby Lame ist drauf und dran, der grösste aller Stars auf Tiktok zu werden. Seine Masche ist Bescheidenheit. Warum die so gut zieht. Martin Fischer

Khaby Lame beim Giffoni Film Festival in der Nähe von Neapel Ende Juli. Foto: Getty Images

Die Videos von Khaby Lame enden immer gleich: Er schaut in die Kamera, setzt einen verdutzten What-the-Fuck-Blick auf und zeigt mit beiden Händen auf das Problem, das er gerade gelöst hat. In wenigen Sekunden, ganz ohne Worte. Das hat ihn zum Phänomen gemacht.

Khaby Lame kommt aus Chivasso, einem Industrieort in der Nähe von Turin, keine 30’000 Einwohner. Im März 2020 hatte er seinen Job verloren: Die Fabrik, in der Lame damals arbeitete, musste wegen der Pandemie Personal entlassen, und der junge Angestellte war von einem Tag auf den nächsten arbeitslos. Er zieht zurück in die bescheidene Familienwohnung. Gut ein Jahr später ist der 21-Jährige einer der grössten Stars der digitalen Welt.