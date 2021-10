Zusammenbruch auf dem Platz – Er war der Millionenmann des FCZ – nun bangt er um seine Karriere Dem Ghanaer Raphael Dwamena stand eine grosse Zukunft bevor – bis ihm ein Herzproblem zu schaffen machte. Am Mittwoch kollabierte er in Österreich bei einem Cupspiel. Marcel Rohner

Gegen GC traf Raphael Dwamena besonders gern: Dreimal in fünf Einsätzen, hier im April 2018. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

20’000 Zuschauer waren da, es war das Zürcher Derby und ein Fussballfest, zumindest für den FC Zürich, der gerade erst aufgestiegen war. Er gewann 2:0. Beide Tore schoss ein junger Stürmer namens Raphael Dwamena. Und beim FCZ glaubten alle: Dieser Stürmer wird ein Grosser – und ganz viel Geld einbringen. (Lesen Sie auch: Wie Dwamena vom Bad Boy zum Geläuterten wurde)

Vier Jahre später ist dieser Dwamena weit weg von der grossen Fussballbühne und doch ist sein Name wieder in den Medien aufgetaucht. Am Mittwoch brach der Ghanaer bei einem Cupspiel in Österreich auf dem Platz zusammen, die Partie zwischen seinem Club Blau-Weiss Linz und dem TSV Hartberg wurde erst unter- und später abgebrochen. Dwamena wurde umgehend versorgt und war, so berichtet es sein Verein, immer bei Bewusstsein.