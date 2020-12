Nachruf auf «Stapi» Jakob Menzi – «Er war der Ur-Büülemer schlechthin» Mit Jakob Menzi hat Bülach nicht nur seinen langjährigen Stadtpräsidenten verloren. Der Ur-Bülacher hat seinen Wohnort auf mannigfaltige Weise geprägt. Daniela Schenker

Jakob Menzi, ein «Ur-Büülemer» schlechthin. Foto: PD

Jakob Menzi wurde fast 85 Jahre alt – und doch: Man fragt sich, wie so viel Engagement in einem Leben Platz haben konnte. Hört man sich bei Wegbegleitenden um, wird klar, welch enormen Einsatz der 1936 im Weiler Eschenmosen geborene Bauernsohn zeitlebens für seinen Wohnort leistete. Lange bevor er als SVP-Politiker von 1982 bis 1998 als Bülacher «Stapi» die Stadt prägte, stellte er sich auf vielfältige Weise in die Dienste seines Bülach – zuerst im Wahlbüro, dann in der Schulpflege und im Gemeinderat. «Er war der Ur-Bülacher schlechthin», fasst es der heutige Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) zusammen. Er beschreibt den Verstorbenen als hoch engagierten Menschen, der sich stets für das Wohl der Gemeinschaft einsetzte, bodenständig und «mit klarem Willen und Durchsetzungsvermögen», der mit der Politik und der Entwicklung von Bülach stets verbunden blieb. Unvergessen, so Eberli, bleibe das von Jakob Menzi organisierte Fest zum 600-Jahr-Jubiläum der Stadt Bülach im Jahr 1984 mit dem Umzug mit 1700 Mitwirkenden und einem Stadtpräsidenten mit Frack und Zylinder.