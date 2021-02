Innocent Emeghara – Er war ein Vagabund – bis er merkte, was er an der Schweiz hat Einst war Innocent Emeghara hoffnungsvoller Schweizer Nationalspieler. Danach erlebte er eine wilde Weltreise. Nun will er nirgendwo anders leben als in der Schweiz. Marcel Rohner

Spielt nicht oft, aber ist wieder daheim: Innocent Emeghara vom FC Winterthur. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Innocent Emeghara war hier und dort, in Kalifornien und am Kaspischen Meer, in der Toskana und am Bosporus, in der Bretagne und auf Zypern. Er reiste um die Welt, spielte Fussball, mal mehr, mal weniger, verdiente viel Geld. Und er kam zurück mit der Erkenntnis: «Die Schweiz ist Leben.»

31 ist Emeghara mittlerweile, er ist wieder in Winterthur, von all den Orten, an denen er war, gefällt es ihm hier am besten. Hier hat er, was er braucht; er hat immer gesagt, er wolle seine Karriere hier beenden. Auch wenn es zuletzt sportlich nicht lief, das einstige Sprintwunder ist nicht mehr so schnell wie auch schon, zuletzt fehlte er sogar im Aufgebot.