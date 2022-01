Buch von Alain Finkielkraut – Er wettert gegen Linksextreme und «Leute aus den Banlieues» Der französische Philosoph Alain Finkielkraut bedauert den verloren gegangenen Anstand. Linke und auch die «gilets jaunes» sind dem jüdischen Intellektuellen feindlich gesinnt. Peter Burri

Soll von Demonstranten angespuckt worden sein: Alain Finkielkraut. Foto: Francesco Mantovani (Editions Gallimard)

Er ist eine der streitbarsten und entsprechend umstrittenen Figuren unter Frankreichs Intellektuellen: Alain Finkielkraut. Zählte man ihn in den 1970er-Jahren noch zu den «nouveaux philosophes», die sich nach Solschenizyns Gulag-Enthüllungen von der radikalen Linken distanzierten, so bezeichnen seine Kritiker den konservativen Denker heute eher als reaktionären Essayisten oder gar – wie den rechtsradikalen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour – als «polémiste» (Polemiker), weil er kein spezifisch philosophisches Denkgebäude errichtet habe. Von 1989 bis 2014 lehrte Finkielkraut an der Pariser Ecole polytechnique Ideengeschichte.